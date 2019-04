Gasalarm – Feuerwehr findet aber nichts

Die Feuerwehr wurde in Helmstedt wegen eines angeblichen Gasaustritts alarmiert.

Helmstedt. Gasgeruch wurde der Ortsfeuerwehr Helmstedt am Sonntagabend gemeldet. Die Wehr rückte zu dem Haus aus, konnte aber nichts feststellen.

Gasgeruch zog am Sonntagabend durch ein Mehrfamilienhaus in Helmstedt. Das wurde jedenfalls um 18.47 Uhr der Ortsfeuerwehr gemeldet. Der Gasgeruch komme aus einem Ofen. Mit Messgeräten kontrollierte die Feuerwehr die Wohnung, konnte aber keinen Gasaustritt feststellen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Mieterin hatte bereits gelüftet. Die Heizungsanlage sei außer Betrieb genommen, eine Fachfirma von der Mieterin benachrichtigt worden. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.