Unterstand für Holz steht in Grasleben in Flammen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 1.18 Uhr zu einem Brand in einem Schuppen nahe des Freibades in Grasleben, teilt die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Feuerwehr mit Atemschutz im Einsatz

Der Unterstand für Holz befand sich direkt neben einer Gaststätte und brannte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in voller Ausdehnung. Umgehend sei ein Trupp unter schwerem Atemschutz eingesetzt worden, so dass ein übergreifen auf das Restaurant und auf einen ebenfalls direkt daneben stehenden Wohnwagen verhindert werden konnte.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde

Die sieben Bewohner des Gebäudes wurden von der Anruferin rechtzeitig aus dem Gebäude geholt. Durch ihrer Hilfe und dem Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. Gegen 2 Uhr war der Einsatz beendet und das Feuer vollständig gelöscht.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ist bisher nicht bekannt – die Polizei führt die weiteren Ermittlungen durch. red