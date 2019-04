Das Feuer lodert in Groß Brunsrode

Osterfeuer in Groß Brunsrode: 350 Besucher schauen Flammen zu

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehrwehr Groß Brunsrode lud am Sonntag in Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr Brunsrode zum diesjährigen Osterfeuer auf den Festplatz in Groß Brunsrode ein.

Diverse Speisen von Krakauer, Bratwurst und Pommes bis hin zu Groß Brunsroder Backschinken und Stockbrot sowie, den frühsommerlichen Temperaturen angepasst, diverse gekühlte Getränke und selbst gemachter Sangria wurden von den etwa 350 Besuchern super angenommen und fast restlos leergekauft, teilen die Veranstalter mit.

An drei Terminen hatten Mitglieder des Fördervereins, der Jugendfeuerwehr und der aktiven Einsatzabteilung im Vorfeld im Dorf Baum- und Strauchschnitt gesammelt und so für eines der größten Osterfeuer seit langem in Groß Brunsrode gesorgt, heißt es weiter. Alle Beteiligten bedanken sich bei den zahlreichen Besuchern und freuen sich auf das nächste Osterfeuer im nächsten Jahr.