Hallenbad Büddenstedt schließt am 1. Juni – und dann?

Das Hallenbad in Büddenstedt wird am 1. Juni geschlossen -- vorübergehend, substanzerhaltend und nur solange, bis sich ein Trägerverein gegründet und der Rat der Stadt Helmstedt eine Entscheidung für eine weitere Bezuschussung der Personal- und Betriebskosten gefällt hat. So lautet die Kompromissformel, formuliert von Ratsfrau Stephanie Altrock, auf die sich alle Mitglieder der Ortsräte Büddenstedt und Offleben in einer gemeinsamem...