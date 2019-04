Baugenehmigung für Grundschule Heeseberg ist eingetroffen

Die langersehnte Baugenehmigung des Landkreises für die Sanierung der Grundschule in Jerxheim liegt jetzt vor. Das berichtete Bauamtsleiter Christian Ludwig am Dienstag in der Sitzung des Samtgemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus Wobeck. Anfang Mai will nun die Verwaltung die Auflagen und Wünsche des Kreises in einer Sitzung in Augenschein nehmen.

Brandschutz, Drainage, Elektro-, Wasser-, Abwasser- und Lüftungstechnik müssen in der Grundschule erneuert werden. Auch eine Grundsanierung des Schulhofs ist beabsichtigt, doch die kann erst erfolgen, wenn die unter dem Hof verlaufenden Entwässerungsanlagen erneuert worden sind.

Eine weitere gute Nachricht für die Gemeinde verkündete Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann: „Die Abrechnung des DRK für die Betriebsführung der Kitas im Jahr 2018 bringt der Gemeindekasse eine Kostenrückerstattung von rund 12.400 Euro ein.“

Über eine Spende von 5000 Euro darf sich die Jugendfeuerwehr der Gemeinde freuen. Ein Dobbelner hatte testamentarisch verfügt, dass diese Summe aus seinem Nachlass an die Gemeinde gehen soll. Das Geld darf ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden. Der Samtgemeinderat stimmte der Annahme der Spende einstimmig zu.

Wie bereits die Mitgliedsgemeinden, beschloss nun auch der Samtgemeinderat, sich aus dem Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ zu verabschieden, da nicht vorgesehen ist, gemeinsame neue Projekte aus dem „Integrierten Entwicklungskonzept“ anzumelden.

Für die Europawahl am 26. Mai können die Briefwahlunterlagen bereits beantragt werden, auch wenn die Wähler bisher noch keine Wahlbenachrichtigungskarten erhalten haben, teilte Samtgemeindebürgermeister Hartmann mit. Vollständig sei der Wahlvorstand für Söllingen, in den Gemeinden Beierstedt, Jerxheim und Gevensleben fehle jeweils eine Rückmeldung.