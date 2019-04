Feuerwehr in Helmstedt weiter mit Osterfeuern beschäftigt

Gleich zwei Osterfeuer haben die Ortsfeuerwehren am gestrigen Abend in Atem gehalten.

Gleich zwei Osterfeuer haben die Ortsfeuerwehren am Mittwochabend in Atem gehalten. Um 20.44 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Emmerstedt zu einer unklaren Rauchentwicklung am Osterfeuerplatz alarmiert, teilt die Feuerwehr am Donnerstag mit. Vor Ort bestätigte sich die Meldung und es zeigten sich Glutnester. Das Feuer wurde gelöscht und mit Hilfe der Wärmebildkamera kontrolliert.

Einsatz auch in Reinsdorf-Hohnsleben

Um 22.20 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Reinsdorf-Hohnsleben zu einer ähnlichen Meldung alarmiert. Vor Ort glimmten auch Reste des Osterfeuers. Das Feuer wurde auch hier mit Hilfe einer Leitung abgelöscht. red