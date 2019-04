Wendhausener retten ihr Maibaumfest

Wendhausen. Vor dem Feuerwehrhaus in Wendhausen wird am Mittwoch das Fest am Maibaum gefeiert. Darum kümmern sich die Vereine, Verbände und Kirchengemeinden.

Im vergangenen Jahr sprang die Feuerwehr als Organisator ein, in diesem Jahr wird das Maibaumfest in Wendhausen wieder von allen örtlichen Vereinen, Verbänden und den beiden Kirchengemeinden getragen und organisiert.

Am Mittwoch, 1. Mai ist es wieder soweit. Ab 15 Uhr findet vor dem Feuerwehr-Gerätehaus das Fest am Maibaum statt. „Dann wird der Maibaum natürlich auch geschmückt sein“, versprach Dennis Bahr, Sprecher der Maibaum-Gesellschaft, die die Wendhausener Vereine, Verbände und die Kirchengemeinden bilden.

Dennis Bahr, mit dem wir uns am Dienstag zu einem Gespräch verabredet hatten, lag der Fortbestand des Wendhausener Maibaumfestes am Herzen. Denn das Maibaumfest stand, nach dem sich Angelika und Thorsten Geschke vom Mühlenförderverein im Jahr 2017 als Organisatoren zurück gezogen hatten, auf der Kippe. Die Feuerwehr sah sich in 2018 nur als Orga-Notlösung.

In den vergangenen Monaten hat Dennis Bahr, der seit fünf Jahren in Wendhausen wohnt und seit vier Jahren in der Einsatzabteilung der Feuerwehr aktiv ist, hat in den vergangenen Monaten die Initiative ergriffen. „Die Rückmeldungen aller örtlichen Gruppierungen waren positiv. In diesem Jahr haben wir wieder alle im Boot, das diesjährige Fest wird, so wie über viele Jahre üblich, von der Dorfgemeinschaft getragen“, berichtete Bahr.

Der Aspekt, solch ein Fest gemeinschaftlich zu organisieren, ist Bahr ebenso wichtig und existenziell wie die Tatsache, dass das Maibaumfest in Wendhausen eine Veranstaltung für alle Generationen sein soll.

So können Kinder Stockbrot backen oder mit Straßenkreide malen, es gibt wie immer ein großes Kuchenbüfett und natürlich Bratwurst vom Grill und diverse Kaltgetränke. Zudem wird das Moderne Flötenorchester aus Flechtorf die Gäste unterhalten.

In der Fahrzeughalle des Gerätehauses werden Sitzgelegenheiten aufgestellt. Und aus Sicherheitsgründen wird die Schulstraße auf Höhe von Kindertagesstätte und Gerätehaus abgesperrt. „So können alle das Maibaumfest unbeschwert genießen. Das Fest gehört einfach zu Wendhausen, ist ein Teil der Dorfgemeinschaft. Und wenn sich viele einbringen, ist der Aufwand für jeden einzelnen überschaubar. Und nun haben alle zusammen den Fortbestand des Festes gesichert“, stellte Dennis Bahr abschließend zufrieden fest.