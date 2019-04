Brandruinen in Helmstedt als Dauerbrenner – Was tun?

Bei einem der schwersten Brände in der Helmstedter Altstadt ist am 14. November 2016 ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus in der Kornstraße ein Opfer der Flammen geworden. Gewaltige Rauchwolken stiegen damals über der Innenstadt auf, sie waren kilometerweit zu sehen. Alle Personen, die sich im Gebäude befanden, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Brandursache konnte bis heute nicht eindeutig ermittelt werden. „Wir können nur mit Bestimmtheit sagen, dass es kein technischer Defekt war“, berichtete Polizeisprecher Henrik von Wahl am Mittwoch auf Anfrage. Seit dem Großbrand vor zweieinhalb Jahren steht das denkmalgeschützte Haus genau gegenüber vom Rathaus leer, Einige Fenster sind mit Brettern vernagelt worden.

Einen ähnlichen Anblick bietet die unbewohnbare Brandruine am Braunschweiger Tor. Die Brandstiftung in dem Wohnhaus in Höhe des St. Marienberg-Hügels ereignete sich am Abend des 20. Januar 2018. Viele Schaulustige verfolgten damals den Großeinsatz der Feuerwehr. Wegen versuchten Mordes und Brandstiftung wurde einem 28-jährigen Bewohner des betroffenen Hauses der Prozess gemacht. Die Mitbewohner, eine Flüchtlingsfamilie, konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen, als sie die Flammen im Erdgeschoss bemerkt hatten. Der 28-Jährige wurde schließlich zu einer fünfjährigen Haftstrafe wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung verurteilt.

Seit knapp zwei Jahren wird der Eingang zu einem Wohnhaus in der Vorsfelder Straße mit einem Bauzaun gesichert, die zerstörten Fenster und der Ruß an der Fassade sehen so aus wie am Tag nach dem Feuer, das das damals schon leerstehende Gebäude in der Nacht zum 23. Mai 2017 schwer beschädigt hatte. Ermittler der Polizei fanden heraus, dass ein technischer Defekt in einem Kühlschrank den Brand ausgelöst hatte.

Was eine Sanierung der Brandgebäude betrifft, kann Helmstedts Erster Stadtrat Henning Konrad Otto mit ganz unterschiedlichen Perspektiven aufwarten, von erfreulich bis eher unerfreulich. „Grundsätzlich sind in solchen Fällen die Eigentümer gefordert“, berichtet Otto. „Wir weisen sie auf ihre Pflichten hin und verhängen Bußgelder, wenn Gefahren für Nachbargrundstücke oder den Verkehrsraum nicht beseitigt werden.“ Die Stadt könne Hausbesitzer aber nicht zu einer Sanierung zwingen. Am ehesten bestünden Einflussmöglichkeiten, wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Einzelobjekt handele. „Wir können ein Sanierungsgebot aussprechen“, erklärt Otto.

Was das denkmalgeschützte Haus in der Kornstraße angeht, liegt der Stadt laut Otto ein Bauantrag vor. „Wir haben einen engen und positiven Dialog mit dem Eigentümer geführt. Ich rechne damit, dass mit der Instandsetzung in diesem Jahr begonnen wird.“ Das Gebäude könne nach der Sanierung ein echtes Schmuckstück sein.

Auch am Braunschweiger Tor werde sich etwas tun. Der Eigentümer fasse eine Sanierung konkret ins Auge. „Das wäre wichtig für das gesamte Quartier, das durch den Edeka-Neubau ja eine Aufwertung erfahren wird“, meint Otto.

Keine Aussicht auf Besserung gebe es im Fall der Brandruine in der Vorsfelder Straße. Jedenfalls lägen der Stadt keine Informationen bezüglich einer geplanten Instandsetzung vor. Der Eigentümer lebe im Ausland und sei schwer zu kontaktieren, so Otto.