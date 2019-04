Feuerwehren im Einsatz: Gartenlaube brennt in Schöningen

Rund 50 Feuerwehrleute aus Schöningen, Hoiersdorf und Esbeck rückten am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr zu einem Laubenbrand aus. Im Kleingartenverein Am Galgenberg in Schöningen zwischen den Bundesstraßen 82 und 244 stand eine ungenutzte massiv gebaute Gartenlaube in voller Ausdehnung.

„Der Zugang zum Brandort war durch starke Verwucherungen und zugewachsene Wege vorerst nicht möglich. Das Feuer drohte auf ein Nachbargartengrundstück überzugreifen und eine weitere Gartenlaube in Brand zu stecken“, berichtete Kirsten Fricke, Sprecherin der Schöninger Feuerwehr. Durch schnellen Löscheinsatz von drei Grundstücksseiten aus habe die Ausbreitung des Feuers nach rund 20 Minuten eingedämmt werden können. „Anschließend räumten sich die Einsatzkräfte den Weg zur brennenden Laube frei und löschten den Brandherd ab“, so Kirsten Fricke.

Zur Brandbekämpfung waren vier Trupps unter schwerem Atemschutz mit C-Strahlrohren im Einsatz. Das Löschwasser musste über eine lange Wegstrecke mit Feuerwehrschläuchen aus Hoiersdorf zur Einsatzstelle transportiert werden, da vor Ort kein eigenes Hydrantennetz bestand. Abschließend legten die Einsatzkräfte einen Schaumteppich auf die Brandstelle, um mögliche Glutnester zu ersticken.

„Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Insgesamt brannte eine Gartenfläche von rund 500 Quadratmetern. Glücklicherweise wurden keine Personen oder Einsatzkräfte verletzt“, heißt es im Bericht der Schöninger Feuerwehrsprecherin. Zwischenzeitlich sei die Sperrung der Bundesstraße 244 in Richtung Hoiersdorf nötig gewesen. Im Einsatz seien insgesamt neun Feuerwehrfahrzeuge, der Rettungsdienst und die Polizei gewesen.

.