Küken schlüpfen auf dem Schöninger Landmarkt

Schöningen. Das zweitägige Schöninger Frühlingsfest beginnt am Samstag um 11 Uhr und wird durch einen verkaufsoffenen Sonntag ergänzt.

Auf dem Schöninger Landmarkt, der am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, in der Innenstadt stattfindet, können Besucher in diesem Jahr sogar Küken beim Schlüpfen zusehen.

Die Schöninger Werbegemeinschaft hat sich für ihre traditionelle Frühlingsaktion, die sich wie im Vorjahr vom Marktplatz über die Niedernstraße bis in die Bismarckstraße erstreckt, noch viele weitere Aktionen einfallen lassen. Ergänzt wird sie mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Der Landmarkt bietet von Traktoren-Oldtimern bis hin zu moderner Landtechnik viele Hingucker für das Publikum. Regionale Anbieter präsentieren Kunsthandwerk und Bastelarbeiten, Dekoratives und viele Pflanzen. Aufgebaut wird auch ein großes Tiergehege, für Kinder wird viel Abwechslung geboten inklusive des beliebten Kletterturms. Auch ein Karussell wartet auf die Kleinen.

Wer mag, kann in kann mit Schwarzats Kutsche eine Stadtrundfahrt unternehmen. Die Genuss- und Einkaufsmeile, die sich bis in die Niedernstraße zieht, hält für Hungrige ein breit aufgestelltes kulinarisches Angebot bereit – „süße Sachen“ wie Mandeln, Poffertjes oder Schmalzkuchen fehlen dabei nicht.

Geöffnet ist der Schöninger Landmarkt am Sonnabend, 27. April, von 11 bis 19 Uhr. Viele Geschäfte der Innenstadt wollen an diesem Tag ihren Türen ein wenig länger geöffnet halten als üblich. Am Sonntag beginnt der Landmarkt ebenfalls um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag dann wieder seine Pforten.