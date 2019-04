Pfarrstelle für Mariental und Grasleben ist wieder besetzt

Mariental. Silvia Koch-Barche ist die neue Pfarrerin für Mariental und Grasleben. Am 1. Mai tritt sie ihr Amt an.

Die evangelischen Gemeinden in Mariental und Grasleben haben eine neue Pfarrerin. Am 1. Mai tritt Silvia Koch-Barche aus Schöningen ihr Amt offiziell an. Sie ist mit Frank Barche, dem amtierenden Propst, verheiratet und kehrt nach zwölf Jahren zurück in den aktiven Kirchendienst.

„Sie glauben gar nicht, welch innere Freude ich verspüre“, sagte sie bei einem Lokaltermin an der Klosterkirche in Mariental. Am 5. Mai wird Koch-Barche um 15 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Klosterkirche in ihr neues Amt eingeführt. Sie will es mit echtem Leben erfüllen, versprach sie.

Die große innere Freude glich im Gespräch einer Erleichterung, wieder das tun zu dürfen, wozu sie berufen ist. Nachdem sie ihren Dienst quittiert hatte, war sie als freiberufliche rechtliche Betreuerin tätig, und das ganz offenkundig mit Haut und Haaren, denn: „Ich bin als Pastorin sozialisiert. Darum konnte ich nicht aus meiner Haut und habe auch auf Signale der Menschen, die ich betreut habe, reagiert“, erzählte sie. Im Klartext: Silvia Koch-Barche war nicht nur rechtliche Betreuerin, sie war Vertraute, nahm sich der Sorgen der ihr Anvertrauten an, ohne, dass sie das hätte tun müssen.

Den Schritt aus dem aktiven Kirchendienst habe sie der Familie wegen getan. Silvia Koch-Barche und Frank Barche haben zwei inzwischen erwachsene Söhne. Es sei schlichtweg nicht hilfreich, wenn berufliche Themen ständig in die Familie getragen würden.

Gleichwohl hatte sie ihre damalige Entscheidung mit Weitsicht getroffen und darauf bestanden, ihre Ordinationsrechte zu behalten. 1992 kam das Ehepaar in den Landkreis Helmstedt, es wirkte 20 Jahre im Südkreis und wechselte dann nach Schöningen. Silvia Koch-Barche ist inzwischen 62 Jahre alt.

Ihre zwölfjährige Freiberuflichkeit verleihen ihr nach eigenen Worten einen neuen Blick auf die Dinge. Ein Pfund, das sie im Sinne ihrer Gemeinden nutzen will: „Meine Klienten waren zwischen 18 und 100 Jahre alt. Ich war sehr nah dran an den Bedürfnissen und Ängsten der Menschen. Ich kenne das Hilfssystem in der Region und bin in dieser Hinsicht gut vernetzt. Das möchte ich gern nutzen“, so die Rückkehrerin.

Sie wolle auf die Menschen zugehen, die Kindertagesstätten in Grasleben und Mariental einbezogen, und: Sie möchte Leben in ihre beiden Kirchen bringen, den Menschen neue Angebote unterbreiten.

Silvia Koch-Barche ist geschäftsführend auch für die Gemeinde in Barmke verantwortlich. Dort übernimmt sie die Aufgaben von Britta Grund, die diese in Vakanz ausfüllte, was auch für die Betreuung der Gemeinde in Mariental zutraf. Um Grasleben kümmerte sich zuletzt Claudia Glebe, ebenfalls in Vakanz.