Beim Binden des Maikranzes sitzt jeder Handgriff

Am 30. April beziehungsweise am 1. Mai wird in vielen Dörfern und Städten eine alte Tradition gepflegt: Das Aufstellen des Maibaums. Der Brauch selbst geht wohl auf das späte Mittelalter zurück - könnte jedoch auch germanischen Ursprungs sein – und ist somit älter als unser Weihnachtsbaum. Der...