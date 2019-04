Einen Einbruch in die Driebe-Grundschule in Königslutter gab es in der Nacht zum Donnerstag.

Königslutter. Einen Einbruch in die Driebe-Grundschule in Königslutter gab es in der Nacht zum Donnerstag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbrecher steigen in Driebe-Schule in Königslutter ein

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu einem Einbruch in die Grundschule Driebe. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstag, 0.45 Uhr in der Straße Driebe.

Im Tatzeitraum begaben sich die bisher unbekannten Täter auf das Schulgelände. Hier brachen sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere der Schule. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen in verschiedenen Büros und durchsuchten diese. Die Gesuchten erbeuteten dabei einen geringen Bargeldbetrag und ein Mobiltelefon. Der Wert der Beute dürfte in jedem Fall deutlich geringer als der angerichtete Sachschaden sein, so die Polizei. Eine genaue Schadenshöhe könne noch nicht angegeben werden.

Während ihrer Tatausführung wurde von den Einbrechern die Alarmanlage ausgelöst. Durch diese wurde ein Anwohner geweckt, der daraufhin die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Absuche des Objekt wurde der Einbruch festgestellt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle im Gerichtsweg unter der Telefonnummer (05353) 941050 in Verbindung zu setzen.