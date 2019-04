Bürgermeister und Räte wollen Kommunen ohne Kirchtürme

Haben die Kommunen im Landkreis Helmstedt dazu gelernt und das jahrzehntelang vorherrschende Kirchturmdenken in die Mottenkiste verbannt? Seit einigen Monaten gibt es eine gemeinsame Wirtschaftsförderung. Und beim Einsatz für die Zukunft des Helmstedter Reviers ziehen alle an einem Strang. Den Brandbrief an Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am 15. April bei der Veranstaltung „5 vor 12“ im Helmstedter Rathaus alle Bürgermeister...