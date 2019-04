Die Polizei Schöningen musste am Freitag zwei Strafverfahren einleiten.

Fahren ohne Lizenz – Zwei Fälle in Schöningen und Söllingen

Beamte der Polizei Schöningen stellten am Freitagnachmittag einen Rollerfahrer mit Sozius fest, welcher augenscheinlich schneller als 25 km/h fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Verdacht bestätigt werden. Der Roller wurde von einem 15-Jährigen geführt, der keinen Führerschein besaß. Eine Stunde später wurde die gleiche Funkwagenbesatzung auf ein Fahrzeuggespann (Pkw mit Trailer) aufmerksam und kontrollierte das Fahrzeug in Söllingen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B war, sie jedoch aufgrund des zulässigen Gesamtgewichts im Besitz der Klasse BE sein müsste. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren.