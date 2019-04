Arbeitnehmer-Empfang: Kampf ums Helmstedter Revier

Im Vorfeld des 1. Mai bekommen Arbeitnehmer bei ihrem Empfang im Helmstedter Ratssaal die Gelegenheit, einer interessierten Öffentlichkeit zu sagen, worauf es ihnen ankommt: Auf Verantwortung für die Belegschaften in Betrieben und Verwaltungen, auf Mitgefühl, Menschlichkeit, Gemeinschaft und – ein in Jahrzehnten erkämpftes Recht – auf Mitbestimmung in der soziales Marktwirtschaft. Das war am Samstagvormittag beim diesjährigen Festakt...