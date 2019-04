CDU wirbt für Europa und ihren Bürgermeister-Kandidaten

Der Europa-Wahlkampfauftakt des CDU-Landesverbandes Braunschweig am Freitag in Königslutter war eine bunte Mischung aus Internationalität und Lokalkolorit. Im Mittelpunkt stand der niedersächsische Spitzenkandidat David McAllister, in dessen Auftritt sich auch Stefan Thiele als Königslutteraner...