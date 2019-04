Die steinerne Blume – Russisches Ballett im Brunnentheater

Steinmetz Daniel (alias Conrad Schmidt) muss im Reich der Eidechsen bestehen. Das Bild entstand am Freitag bei den Proben für die Ballettaufführung (am 11. und 12. Mai im Helmstedter Brunnentheater).

Ballett muss nicht immer im klassischen Sinn romantisch sein. Im neuen Stück von Julia Paxmann geht es um das Handwerk der Steinmetze. Hemdsärmelige Kostüme statt Tutu, Folklore statt Tschaikowski-Walzer – das sind die Zutaten für „Die steinerne Blume“.

Die Geschichte ist sehr bekannt in der russischen Heimat der Ballettlehrerin der Kreismusikschule. Es ist ein Märchen, in dem es um grundlegende Fragen des Lebens und auch um Liebe geht.

In dem 90-minütigen Stück, aufgeteilt in zwei Akte, kreuzen sich die Wege der Menschen mit einer bunten Schar an Fantasiefiguren, genügend Charaktere also für die rund 100 mitwirkenden Tänzerinnen und Tänzer.

Der erste Akt spielt in einer Kleinstadt im Uralgebirge. Sie lebt von einer Fabrik, in dem das Gestein Malachit zu Gebrauchs- und Schmuckwaren verarbeitet wird. Die Fabrik wird geführt von einer strengen Aufseherin. Als die eigentliche Besitzerin und ihre „feinen Töchter“ von einer Auslandsreise zurückkehren, gibt sich die Vorarbeiterin lammfromm. Ihr Auftrag: einen besonders schönen Kelch zu erschaffen, der die Form einer echt aussehenden Blüte haben soll. Ein Fall für Daniel, den talentiertesten Handwerker. Doch auch er fühlt sich überfordert.

In seiner Not besinnt er sich einer Sage, wonach eine Eidechsen-Prinzessin in ihrem Reich -- einer im Wald versteckten Kupfermine -- die besten Steinmetze versammelt. Sie kennt das Geheimnis, wie man aus Stein die schönsten Dinge macht. Aber: Wer es kennenlernen möchte, muss für immer im Bergwerk arbeiten. Dabei ist Daniel gerade frisch verliebt in Katharina. Die Verlobung ist bereits arrangiert, die Feier beginnt, doch Daniel hat auch seine Steinmetz-Kunst im Kopf. Was ist wichtiger: Liebe oder Karriere?

Die Aufführungen finden am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Mai, jeweils ab 16 Uhr im Helmstedter Brunnentheater statt. Kostenlose Eintrittskarten stellt die Kreismusikschule am Elzweg 4 in Helmstedt zur Verfügung. Zu bestellen unter Telefon (0 53 51) 4 00 74. Mehr unter www.kreismusikschule-helmstedt.de