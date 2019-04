Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Grasleben

Ein 53-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagmorgen, um 9.30 Uhr, in Grasleben in der Magdeburger Straße von der Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers, teilt die Polizei mit. Der Mann aus dem Bördekreis in Sachsen-Anhalt erbrachte bei einem anschließenden Test eine Atemalkoholwert von 1,49 Promille. Damit war die Fahrt für ihn zu Ende. Die Polizisten fuhren mit ihm ins Krankenhaus Helmstedt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit.

