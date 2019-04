Das Rathaus in Grasleben.

Grasleben. Die Täter sind durch ein Fenster in die Räume gelangt und richteten weiteren Schaden an.

Unbekannte brechen in Rathaus Grasleben ein

Einbrecher drangen laut Polizeiangaben in der Zeit von Freitagmittag, 13.30 Uhr, bis Montagmorgen, 6 Uhr, in das Rathaus der Samtgemeinde Grasleben in der Bahnhofstraße ein.

Die Täter drangen durch ein Seitenfenster ein. Im Innern richteten sie weiteren Sachschaden an. Dabei fiel den Unbekannten ein Laptop und ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Die Höhe des Sachschadens: 1500 Euro. Zeugenhinweise:

(05357) 960490.