Nacht der Bücher im Foyer der Kreisverwaltung Helmstedt

Auch wenn der Tag des Buches (immer am 23. April) schon verstrichen ist, hält Uwe Neumann an seiner Idee fest, diesen Tag zum Anlass zu nehmen, gebundene Druck-Erzeugnisse zu feiern – mit einer Nacht der Bücher. Stattfinden soll sie am Sonnabend, 11. Mai, im Foyer der Kreisverwaltung am Südertor 6 in Helmstedt. Neumann ist Vorsitzender des Vereins Kunsthaus Helmstedt und vor allem ein Büchernarr. An die 175.000 Werke besitzt er....