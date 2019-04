Einen erst zwei Jahre alten Ford Kuga im Wert von 24.000 Euro entwendeten Autodiebe im Laufe des Montags in Helmstedt, teilt die Polizei mit. Der 48 Jahre alte Besitzer aus dem Bördekreis in Sachsen-Anhalt hatte den schwarzen SUV am Montagmorgen, um 6.15 Uhr, in der Bahnhofstraße abgestellt.

Als er das Auto dann am Nachmittag, um 16.15 Uhr, wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Zeugenhinweise an

(05351) 5210

.