Ein Dominikaner stellte in Helmstedt seinen Orden vor

Nach einer Andacht in der Klosterkirche, gehalten von Klosterpropst Christoph Holstein, zog die Gästeschar weiter in die Räume des Kloster-Konvents. Dort folgte ein Vortrag zum Thema „Katholische Spiritualität und die klösterlichen Wurzeln“. Der Referent, Pater Hans Albert Gunk vom Dominikaner Kloster Albertus Magnus aus Braunschweig, gewährte Einblicke in das spirituelle Leben der Dominikaner.

Es handelt sich dabei um einen Orden, der seit seiner Entstehung demokratisch handelt und lebt. „Es gibt im Orden der Dominikaner kein Amt auf Lebenszeit, sondern Amtsperioden“, berichtete Mechtild von Veltheim, die Domina des Klosters St. Marienberg. Dies bedeute immer wieder Wechsel, Neuwahlen und Neubeginn. „Alle Vorhaben werden gemeinsam diskutiert und entschieden, sowohl intern als auch national und international, was nicht immer ganz einfach ist, da in drei Sprachen diskutiert wird und Latein nicht mehr die Ordenssprache ist“, teilte Mechtild von Veltheim mit.

Die Dominikaner sind ein Stadtorden, der nicht nach der klassischen Maxime „Ora et Labora“ lebt, sondern in Liebe und Demut den Mitmenschen begegnet. Er hilft in verschiedenen Lebensbereichen: so in der Jugend-, Familien- und Eheberatung, der Krankenhaus-Seelsorge und in den Stadtpfarreien. „Pater Hans Albert Gunk hat mit klarer Sprache auf die Probleme der heutigen Zeit verwiesen und erläutert, dass auch ein Orden nur Angebote zur Hilfestellung geben könne“, erläuterte Mechtild von Veltheim. „Ein spannender Vortrag, der zu einer lebhaften Diskussion mit vielen Fragen geführt hat.“

Im Anschluss hätten die zahlreichen Gäste noch in angeregten Gesprächen bei einem Glas Wein beisammen gesessen. Der 2. Offene Abend im Kloster wird am Mittwoch, 22. Mai, stattfinden. Er beginnt um 18 Uhr mit einer Andacht in der Klosterkirche und wird im Anschluss in den Räumen des Konvents mit einem Vortrag zur Spiritualität von Taizé fortgesetzt. Referent wird dann Pfarrer Johann Christophers aus dem evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgdorf sein. „Er ist ein erfahrener Taizé-Spezialist und wird einen Einblick in die Entstehung und den Werdegang von Taizé geben“, kündigte Mechtild von Veltheim an.

Der Konvent des Klosters St. Marienberg feiert 2019 mit vielen Veranstaltungen Jubiläum. Vor 30 Jahren ist er wiedergegründet worden. Vier Konventualinnen kümmern sich um die Belange des Klosters.