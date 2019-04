Kampf gegen „Ich-Mentalität“ und Langzeitarbeitslosigkeit

Der Landkreis Helmstedt könne sich über eine konstant rückläufige Entwicklung der Arbeitslosigkeit und zunehmende Beschäftigung freuen, erklärte Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, beim Arbeitnehmer-Empfang in Schöningen. Doch trotz sinkender Arbeitslosenzahlen, so Steinmann am...