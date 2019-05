Die Ortsfeuerwehr Helmstedt hat am Mittwoch mehrere Entenküken gerettet. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Alexander Wies mitteilte, hatten um 4.36 Uhr Anrufer hilflose Entenküken gemeldet. Die Tiere steckten in einem Abwasserschacht am Alten Schwanenfelder Weg fest.

Die Entenfamilie wieder vereint. . Foto: Feuerwehr Helmstedt

Die Einsatzkräfte öffneten das Schutzgitter und retteten die Küken. Anschließend übergaben die Feuerwehrleute die Küken ihrer Mutter. eng