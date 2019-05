Helmstedter Zonengrenzmuseum zeigt Sonderschau zur Wendezeit

Zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung bietet das Zonengrenz-Museum Helmstedt seinen Besuchern eine Erweiterung der Dauerausstellung um die Abteilung „Nachkriegsjahre“ sowie eine Reihe an Sonderausstellungen. In diesem Zusammenhang wird am Sonntag, 5. Mai, die Sonderausstellung „Der Herbst 89 – Die friedliche Revolution in Magdeburg“ eröffnet. Die Ausstellung ist eine Leihgabe der Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg und des Bürgerkomitees...