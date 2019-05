Helmstedter Kino hat „Im Lauf der Zeit“ überdauert

Im nächsten Jahr ist es 45 Jahre her, dass Wim Wenders in Helmstedt gedreht hat. Ein Schauplatz von damals, das Roxy-Kino, existiert noch immer.

Helmstedt. Über eine schmale Stiege ist der alte Vorführraum zu erreichen, in dem der heute weltberühmte Regisseur 1975 eine Szene für sein Roadmovie „Im Lauf der Zeit“ gedreht hat. Kinobetreiber Harald Pape nimmt uns mit in den Raum, in dem mit einer Holzleiter und einem Schachtisch noch zwei Original-Requisiten von damals stehen.

Eine Pilgerstätte für Cineasten sei das Roxy nicht, erzählt Pape. „Aber bis in die 90er Jahre kamen immer wieder Filmstudenten nach Helmstedt, die auf den Spuren von Wim Wenders wandelten.“ Meist hätten sie die Route des Films nachvollzogen, dessen heimliche Hauptdarsteller die Kinos entlang der Zonengrenze von Lüchow bis Hof gewesen seien. „Sie interessierten sich zum Beispiel dafür, was aus den alten Kinos aus der Zeit des Kalten Krieges geworden ist“, berichtet Pape, der das Roxy 2003 zusammen mit Matthias Torkler von der legendären, 2016 verstorbenen Helmstedter Kinobetreiberin Liselotte von Velten übernommen hat. „Das Roxy ist nach meinem Kenntnisstand das einzige Kino von damals, das immer noch in Betrieb ist.“

Nicht nur in Helmstedt drehte Wenders sein preisgekröntes, fast dreistündiges Schwarz-Weiß-Movie mit Hans Zischler und Rüdiger Vogler als herumreisende Sonderlinge in den Hauptrollen. In Schöningen bekamen ganz viele Statisten die Gelegenheit, Bestandteil dieses Meisterwerks des deutschen Autorenfilms zu werden. „Die Szene mit Publikum in einem Kinosaal wurde in den Park-Lichtspielen in Schöningen gedreht“, weiß Pape. Dieses Kino sei zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits geschlossen gewesen, doch Wenders habe den Saal noch einmal beleben dürfen. An dieser Stelle haken wir ein und fragen unsere Leser: Wer war damals als Statist in Schöningen dabei und hätte Lust, uns davon zu erzählen? Bitte melden unter: michael.strohmann@bzv.de.

Damit nicht genug. Auch bei Sunstedt war das Filmteam auf Achse und drehte eine Sequenz im Führerhaus des Lastwagens, mit dem die Männerfreunde diesen eigenartigen Zonenrand durchstreiften, ein Spiegelbild ihres Innenlebens. Im Hintergrund zockelt ein Zug durchs Bild, aufgenommen wohl von der B1 aus. „Frau von Velten ließ damals ihren guten Draht zur Polizei spielen“, erzählt Harald Pape. Die LKW-Szene sei an einem Sonntag gedreht worden. „Da herrschte aber Fahrverbot für Lastwagen.“ Für den Film hätten die Ordnungshüter auf Bitten der Helmstedter Kinobetreiberin ein Auge zugedrückt.

All das ist lange her. Und doch ein kleines Stück deutscher Film- und Kinogeschichte. Man könnte sich 2020 vielleicht mal offiziell daran erinnern, meint Pape. An die Grenze von einst und den berühmten Regisseur, der ihr auf cineastische Weise ein Denkmal setzte. Titel? „So war die Zeit.“