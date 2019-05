Emmerstedter Chor zieht Zuhörer in seinen Bann

In Weferlingen, im Börde-Landkreis, hat ein Gospelkonzert mit Emmerstedter Beteiligung unter dem Motto „Black & White Gospel“ stattgefunden. Die amerikanische Sängerin Deborah Woodson und ihre Gospelmates, die sich zurzeit auf einer Deutschlandtournee befinden, traten in der ausverkauften St.-Lamberti-Kirche zusammen mit dem Emmerstedter Chor „Color ‘n’ Joy“ auf. Ziel der Konzertreihe sei es, Interpretationen von Gospel-Liedern durch schwarze und weiße Musiker zusammenzubringen.

Bereits am Anfang des ungewöhnlichen Konzertes gelang es dem Emmerstedter Chor unter der Leitung von Frieda Vogel, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, heißt es in einer Mitteilung. Ganz unterschiedliche Lieder wurden präsentiert: „I open my mouth“, „Halleluja“, „Awesome God“ und „Shine your light“ gaben einen Einblick in das vielfältige Repertoire des Gospelchores, der in diesem Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Auch der Titel „Oh happy day“ durfte nicht fehlen.

In kurzen Erläuterungen erfuhren die Zuhörer, worum es in den Songs geht. „Changing the world“ und „Amezaliwa“ bildeten den Abschluss des ersten Teiles. Besonders die Solisten trugen dazu bei, dass bereits zu diesem Zeitpunkt des Konzertes der Funke übersprang. Dann folgte Deborah Woodson mit ihren Songs. Hier gab es einige Stücke, die das Publikum kannte, und alle machten, wie es auch in den amerikanischen Gemeinden üblich ist, mit. So wurden zum Beispiel „Kumbaya“, „Amen“ und „I will follow him“ von der afro-amerikanischen Sängerin temperamentvoll vorgetragen.

Den musikalischen Hintergrund lieferten Claudine Abusu und Honoré Haase, und zwei Musiker an den Keybords sorgten für noch mehr Klangfülle. Den eigentlichen Höhepunkt des Konzertes bildete danach die Jam-Session. Bereits vor Wochen hatte Deborah Woodson mit Frieda Vogel verabredet, welche Lieder darin vorkommen sollten. Intensiv hatte sich der Emmerstedter Chor auf diese Titel vorbereitet, besonders auch auf einem Chorwochenende im Harz. Erst kurz vor dem Konzert wurden die vereinbarten Lieder angesungen, weitere Proben gab es nicht. Umso überwältigender war dann der Erfolg des gemeinsamen Auftritts, bei dem alle Teilnehmer und Zuhörer tatsächlich den verbindenden Geist der Gospelmusik spüren konnten, heißt es weiter. Titel wie „We are the world“, „Happy“ und „Joy of my salvation” rissen alle Anwesenden mit, so dass alle das Gefühl hatten, ein Konzert erlebt zu haben, das den Geist der Gospelmusik spürbar gemacht hat. Für alle, die dieses Konzert verpasst haben, gibt es die Möglichkeit, den Chor „Color ‘n’ Joy“ am 15. September in der St. Petri-Kirche in Emmerstedt in einem Jubiläumskonzert mit seinem eigenen Programm zu erleben.