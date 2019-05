Europa – für Schüler mehr als ein Kreuz auf dem Stimmzettel

Keine Frage: Statt ihre Stimme bei der Juniorwahl 2019 zur Europawahl abzugeben, würden die Schüler des 11. Jahrgangs des Schöninger Anna-Sophianeums ihr Kreuz lieber gleich auf dem Stimmzettel der „echten“ Europawahl am kommenden Sonntag machen. Denn sie wünschen sich Einfluss auf die Politik in einem Europa, in dem sie leben werden. „Mit dem Wahlrecht ab 18 wird ein großer Teil der Bevölkerung aus Altersgründen diskriminiert“,...