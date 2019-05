Unwetter: Dach des Klinikums Helmstedt bricht teilweise ein

Am Montagabend kam es aufgrund des starken Unwetters zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Helios Klinikum Helmstedt. Der Starkregen hatte zu einem Rohrbruch in der Decke zwischen der ersten und der zweiten Etage geführt. Durch das austretende Wasser fielen auch Teile der Decke hinab, außerdem breiteten sich große Mengen an Wasser in der ersten Etage bis hin zum Erdgeschoss aus. Später kam es auch in der sechsten Etage zu weiteren Wassereinbrüchen.

Aufgrund des Wasserrohrbruchs lösten sich Teile der Decke und stürzten hinab. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Zwei Patienten und zwei Säuglinge verlegt

Da durch das Wasser das Risiko eines Stromausfall bestand, wurde eine Evakuierung eines Teilbereichs in Betracht gezogen. Am Ende wurden aber nur zwei Patienten, die beatmungspflichtig waren, auch Sicherheitsgründen in andere Krankenhäuser verlegt. Zwei Säuglinge wurden außerdem auf eine andere Station im Klinikum verlegt.

Um das Wasser schnellstmöglich zu beseitigen, wurden alle Nasssauger angefordert, sowie das Technische Hilfswerk und die Technische Einsatzleitung der Kreisfeuerwehr.

Insgesamt 150 Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Helmstedt orderte Unterstützung aus Braunschweig und der Kreisfeuerwehr an. Auch das Technische Hilfswerk, die DRK, der Arbeiter-Samariter-Bund und die Malteser waren beteiligt. Insgesamt waren etwa 150 Kräfte bis 23:45 Uhr im Einsatz .