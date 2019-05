Statt Jubel nun Ernüchterung im Helmstedter Revier

Das vom Bundeskabinett am Mittwoch beschlossene Eckpunkte-Papier des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zum Strukturstärkungsgesetz sieht diesen Betrag für das Helmstedter Revier vor (wir berichteten). Beobachtern zufolge sollen sich BMWi und Bundeskanzleramt gegen die Nennung einer konkreten Summe für Helmstedt gesträubt haben – und sie zeitweise deutlich niedriger angesetzt haben als jetzt verkündet. Welche Perspektiven eröffnet das Ergebnis vom Mittwoch und wie fällt die Bewertung durch Bundestags- und Landtagsabgeordnete aus?

Eine zunächst ins Spiel gebrachte zeitliche Begrenzung der Förderung für Helmstedt bis 2025 sei verhindert worden, erklärte der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs (SPD). Nun müsse das Ministerium das Gesetz formulieren, das das Kabinett, den Bundestag und den Bundesrat zu passieren habe. „Es ist gut, dass der Landkreis nun sicher von der Millionenförderung des Bundes für die Gestaltung des Strukturwandels profitieren wird. Das war ein harter Kampf“, bilanzierte Mohrs schon am Mittwoch in einer Presseerklärung.

Die 90 Millionen Euro würden den Herausforderungen „leider nicht komplett gerecht“, so Mohrs weiter. „Aber auch das ist das Ergebnis von intensiven Verhandlungen der letzten Monate und Tage.“ Sein Dank gehe an Ministerpräsident Stephan Weil und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die deutlich geringere Summen verhindert hätten. „Die Spielräume sind jetzt gering. Aber wir werden versuchen, sie zu nutzen.“

Sein Parteikollege Jörn Domeier, Mitglied des Landtages, teilte am Mittwoch mit, dass Helmstedt erst am Anfang eines Weges stehe. „Auch wenn 90 Millionen Euro eine enorme Summe sind, so behalten wir das Ziel bei, dass diese Summe nicht durch bestehende Projekte minimiert oder für diese gegengerechnet wird“, erklärte Domeier in einem Pressetext. Von elementarer Bedeutung sei, dass Gelder nicht liegen bleiben, weil sie nicht abgerufen würden. „Damit das nicht passiert, brauchen wir die Hilfe des Landes bei der Projektplanung“, betonte Domeier am Donnerstag.

Die 90 Millionen Euro seien kein Pappenstiel, meinte der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller aus Braunschweig am Donnerstag. „Dennoch liegt diese Summe am unteren Rand dessen, was eigentlich erforderlich ist.“ Dieser Betrag dürfe daher nicht „das Ende der Geschichte“ sein.

Für Bund und Land ergebe sich die besondere Verpflichtung, die weitere Entwicklung des Helmstedter Reviers genau im Auge zu behalten. Der Strukturwandel sei eine langfristige Aufgabe und sinnvolle wirtschaftliche Nachnutzungen für das ehemalige Kohlerevier zu finden, das werde dauern. „Insofern ist es gut, dass eine zeitliche Beschränkung der Förderung entfallen ist“, stellt Müller fest. Noch seien freilich die Modalitäten der Förderung nicht geklärt, Stichwort Kofinanzierungserfordernisse. Gesteigerte Aufmerksamkeit sei daher weiterhin erforderlich.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch ist bezüglich der Frage der Kofinanzierung von Projektkosten durch das Land Niedersachsen zuversichtlich. „Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ist bestens vertraut mit den Strukturproblemen des Landkreises Helmstedt und hat sich sehr für das Revier eingesetzt in Berlin. Ich gehe davon aus, dass er auch in Hannover ein gutes Wort für uns einlegen wird.“ Zu dem Betrag von bis zu 90 Millionen Euro sagte Koch am Donnerstag: „Es hätten auch 150 Millionen sein dürfen, aber wir sind dankbar, im Förderprogramm zumindest dabei zu sein.“

Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Victor Perli, der Büros in Wolfenbüttel und Braunschweig unterhält, erklärte am Mittwoch per Presseschreiben: „Die geringe Summe ist eine große Enttäuschung für unsere Region. Es ist weniger als erwartet und weniger als notwendig. Die Bundesregierung erkennt nicht an, dass Helmstedt eine langfristige Strukturhilfe braucht.“ Das letzte Wort dürfe in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sein.