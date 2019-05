220 Menschen frühstücken auf dem Marktplatz Königslutter

Genau 400 Euro war ein signierter Fußball der Meistermannschaft des VfL Wolfsburg aus dem Jahre 2009 am Ende wert. Er wechselte am Samstag bei einer Auktion im Rahmen des Bürgerfrühstücks auf dem Marktplatz in Königslutter den Besitzer. Rund 220 Menschen waren der Einladung der Arbeitsgemeinschaft Marktplatz gefolgt, und ließen es sich trotz recht kühler Temperaturen und bedecktem Himmel in geselliger Runde bei handgemachtem Jazz des...