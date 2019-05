Rund 250 Oldtimer beim Elmdrive im Schlosspark Schöningen

Das hatten die Veranstalter des Elmdrive in Schöningen kaum zu träumen gewagt. 150 Teilnehmer hatten im Vorfeld ihre Fahrzeuge zum Oldtimer-Treffen angemeldet. Am Sonntag kamen rund 100 weitere hinzu. So füllte sich ruckzuck die Stellfläche rund ums Schloss binnen einer Stunde. Gut, dass Michael Stern als Ideengeber und Organisator dieses Mehraufkommen einkalkuliert hatte. Gut auch, dass er sein aus 15 Helfern bestehendes Team darauf...