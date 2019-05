Helmstedter Firma erhält Investitionszuschuss vom Land

Was das Unternehmen AK Regeltechnik Helmstedt an Hydraulik in Maschinen verbaut, sieht man nicht. Sichtbar aber sind die Fertigungshalle an der Dieselstraße in Helmstedt und die neue Produktionslinie. 885.000 Euro hat Firmenchef Axel Knopff investiert, Ein Viertel dieser Summe (gut 221.000 Euro)...