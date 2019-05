Totenruhe auf Friedhof Offleben durch Randale gestört

Diese Lücke in der Hecke ist inzwischen wieder gefüllt.

Offleben. Unbekannte haben drei frisch gepflanzte Koniferen auf dem kircheigenen Friedhof in Offleben herausgerissen. Die Pfarrerin hat eine Vermutung.

Auf dem kircheigenen Friedhof an der Lindenstraße in Offleben sind vergangene Woche drei frisch gepflanzte Koniferen herausgerissen worden. Zum Glück hatte der evangelische Kirchenvorstand die Zerstörung schnell bemerkt. Weil die Bäumchen noch nicht vertrocknet waren, konnte sie der Gärtner an ihren Standort setzen.

Pfarrerin Madleen Pätow vermutet folgenden Hintergrund: „Es hat genau die drei Pflanzen getroffen, an deren Stellen sich vorher Schlupflöcher durch die nicht ganz zugewachsene Hecke befanden. Wir haben diese drei Koniferen jedoch keineswegs dort hingesetzt, um jemanden boshaft die Abkürzung zu nehmen, sondern um der Würde des Ortes Rechnung zu tragen und unansehnliche Trampelpfade zu vermeiden. Vor allem aber pflanzten wir sie, da wir vor kurzem unser anonymes Urnengräberfeld erweitert haben.“

Da es auch eine Aufgabe der Kirchengemeinde sei, die Totenruhe zu wahren und eines dieser bisherigen Schlupflöcher durch die Hecke direkt auf jenes neue Urnengräberfeld führte, habe es der Vorstand als seine Pflicht erachtet, die Hecke schnellstmöglich zu schließen.

Zwar sei das Feld frisch eröffnet und damit noch nicht voll belegt, doch man möge sich das verletzte Pietätsgefühl der Hinterbliebenen vorstellen, die damit leben müssen, dass Fremde ständig unbedacht über eben jenen Abschnitt des Friedhofes hinweglaufen, den sie sich als letzte Ruhestätte für ihre Hinterbliebenen ausgesucht haben, mahnt Pätow. Auf einem Schild neben den Pflanzen steht nun der Appell, Rücksicht zu nehmen.