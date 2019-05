Literaturkreis Helmstedt hat Helga Thiele-Messow zu Gast

Die Autorin Helga Thiele-Messow ist für ihre spannenden Kurzgeschichten und Krimis bekannt. Besonders in Helmstedt, wo sie geboren wurde, hat sie eine treue Fangemeinde. Um deren Bedarf nach neuem Lesestoff zu bedienen, hat der Literaturkreis Helmstedt nun zu einer Lesung mit Helga Thiele-Messow eingeladen. Sie findet am Montag, 3. Juni, in der Volksbank an der Kornstraße 2 in Helmstedt statt.

Im Fokus stehen Geschichten, die von zwischenmenschlichen Beziehungen sowie den kleinen und großen Katastrophen im Leben ihrer Protagonisten handeln. Viele ihrer Leser kennen sicher die Kurzgeschichte „Das rote Cabrio“, für die sie im Jahr 2004 für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert wurde. Weitere Erzählungen finden sich in Anthologien und Literaturzeitschriften.

Seit 2015 ist Helga Thiele-Messow Sprecherin der AG Literatur der Braunschweigischen Landschaft. Die Lesung in Helmstedt beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.