Heinz Rudolf Kunze kommt mit drei Gitarren nach Helmstedt

Helmstedt. Heinz Rudolf Kunze gastiert am Samstag in Helmstedt. Wir sprachen mit ihm über seine Karriere und das Musikgeschäft in Zeiten der Casting-Shows.

Der 62-jährige Rocksänger und Songschreiber landete 1985 seinen ersten großen Hit mit „Dein ist mein ganzes Herz“. Kunze ist ein Künstler, der musikalisch viel ausprobiert hat und sich gesellschaftskritisch und politisch äußert – allerdings „ohne erhobenen Zeigefinger“, wie er 2016 in einem Interview mit der FAZ betonte. Darin erklärte er auch, dass der deutsche Schlager „die furchtbarste Form von Popularmusik auf der Welt“ sei. Wir sprachen am Mittwoch am Telefon mit „HRK“ über seine Karriere und das Musikgeschäft in Zeiten der Casting-Shows. Sein Auftritt am 1. Juni im Brunnentheater beginnt um 20 Uhr

Worauf können sich Ihre Fans in Helmstedt freuen?

Eine Sache, die irgendwo changiert zwischen Springsteen-Solo am Broadway und Harald-Schmidt-Show. Mit Springsteens Solo-Geschichten hat es eine große Ähnlichkeit in der Form, nur dass Bruce noch mehr spricht als ich. Bei mir sind es eher fiktive Zwischengeschichten oder skurrile Gedanken, die ich einwerfe. Ich bin bewaffnet mit drei Gitarren, einer Mundharmonika und einem Flügel.

Macht es einen Unterschied, ob Sie in Hamburg oder Helmstedt auftreten?

Auf der Bühne hat das überhaupt keine Relevanz. Mir sind immer Leute gegenüber und die muss ich erreichen. Da muss ich mir Mühe geben. Es zählen immer konkret die Leute, die da sind – ob die nun Berliner sind oder Dinkelsbühler.

Waren Sie schon einmal in Helmstedt?

Ich glaube nicht. Ich bin natürlich viele Male daran vorbeigefahren.

Sie sind schon lange im Musikgeschäft. Wie hat es sich verändert seit den 80er Jahren?

Alles hat sich geändert. 1981 habe ich meine erste Tour gemacht, das war eine völlig andere Zeit. Die Musikindustrie blühte und hatte fast platzende Portemonnaies. Deutsche und internationale Rock- und Popmusik wurde verkauft wie geschnitten Brot. Die Plattenfirmen konnten vor Kraft kaum gehen. Das waren paradiesische Verhältnisse verglichen mit heute.

Was macht das Business heute so wenig paradiesisch?

Die Musikindustrie ist so gut wie zusammengebrochen. Der Künstler wird enteignet, weil er nichts dafür bekommt, dass die Leute sich streamingmäßig bedienen. Das ist ein großer Skandal und ich kann diese ganze Diskussion über Urheberrechte in Brüssel nicht verstehen. Es ist doch wohl selbstverständlich, dass gegen diesen Diebstahl geistigen Eigentums etwas gemacht werden muss. Es ist für junge Künstler heute trotz der neuen Medien ganz ganz schwer geworden, sich durchzusetzen und sich vorzunehmen, aus so etwas mehr als eine Episode zu machen. Heutzutage ist die Halbwertzeit von Newcomern doch sehr, sehr geschrumpft. Und die Plattenindustrie, da sie viel weniger Geld zur Verfügung hat, ist viel ungeduldiger beim Aufbau junger Künstler.

Sorgen Sie sich um den Publikumsgeschmack? Stichwort: Flache und seichte Musik auf allen Kanälen und niemand scheint das zu stören.

Also ich treffe nur Menschen, die es stört und die kopfschüttelnd sich abwenden von der Einheitssoße. Aber es scheinen noch nicht genug zu sein.

Wie verändern Casting-Shows die Unterhaltungsbranche? Und wohin könnte die Reise noch gehen?

Das will ich mir gar nicht ausmalen, was Menschen sich noch alles freiwillig antun, um berühmt zu werden. Diese Shows sind ein Irrweg. Da verdienen nur die Juroren dran und die Erfinder dieses Sendekonzepts. Die sogenannten Superstars werden ausgewrungen und weggeworfen.

Es wird ja dort auch nur partiell etwas vom jungen Künstler erwartet. Er soll eine Marionette sein. Er soll andere Lieder nachmachen und nicht seine eigenen singen.

Gibt es Fähigkeiten, die bei Ihnen mit zunehmendem Alter nachgelassen haben? Und andere, die sich entwickelt und verbessert haben?

Da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. So etwas kann man besser von außen beurteilen. Natürlich tobt man nicht mehr so über die Bühne wie mit 25. Vielleicht darf man aber auch besser werden – was das Songschreiben angeht. Da gibt es ja so etwas wie Berufserfahrung.

Welche künstlerischen Ziele haben Sie noch auf dem Zettel?

Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich habe einen so wunderbaren Beruf, mein einziges Ziel ist es, dass ich immer weitermachen darf. Etwas Schöneres kann ich mir nicht vorstellen.