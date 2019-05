Schunterreise von der Quelle in Räbke zur Mündung bei Walle

Unter Leitung von Verbandsvorsteher Werner Denneberg und Geschäftsführerin Tania Genge ging es zunächst nach Räbke, wo der Elmfluss laut Pressemitteilung bis in die 1950er Jahre sieben Mühlen antrieb und heute noch die Löschwasserversorgung des Ortes sicherstellt.

Von Räbke flussabwärts wurden die Sohlgleite in Frellstedt besucht, die ehemaligen Pfeiffenbrinkschen Sohlabstürze zwischen Süpplingen und Süpplingenburg sowie die Schunteraue zwischen Beienrode und Glentorf mit den eindrucksvollen Sohlgleiten in Beienrode, Ochsendorf und Glentorf.

Einen ersten größeren Halt gab es in Heiligendorf auf dem Gelände der Schwinkermühle, einem unter Denkmalschutz stehenden Mühlenensemble, das noch fast vollständig erhalten ist. Denneberg und Mühleneigentümer Holger Spanuth erläuterten die verschiedenen Gewässerläufe der Mühle sowie das vor vier Jahren vom Verband fertiggestellte Schunter-Umgehungsgerinne, um den Fischen und Kleinlebewesen den Aufstieg um beide Mühlenwehre herum zu ermöglichen.

Weiter ging es von dort über Lehre, den dortigen Umfluter um das Freiflutwehr Wendhausen zum Fabrikenwehr in Wendhausen, wo eindrucksvoll gezeigt wurde, welche Kraft noch immer in der Schunter steckt. Binnen kürzester Frist entwickelte sich das ansonsten träge dahinfließende Gewässer nach Öffnen der Wehrtafeln in einen reißenden Bach.

Anschließend ging die Reise weiter entlang der renaturierten Schunter zwischen Wendhausen und Querum mit gefluteten Hochwassermulden, starken Strömungsbereichen, überschwemmten Auebereichen und weidenden Wasserbüffeln nach Wenden.

Am Mittellandkanal wurde dort das Dükerungsbauwerk besichtigt. An dieser Stelle verschwindet die Schunter in sieben Metern Tiefe unter dem Kanal, um auf der anderen Seite wieder aufzutauchen und weiter zur Oker bei Walle zu fließen. Das Ende der Tour war die Schuntermündung in die Oker bei Walle. Mit einer unnachahmlichen Gefällestrecke entlässt hier die Schunter ihr Wasser in die Oker.

Nach gut vier Stunden Fahrt und insgesamt 60 Flusskilometern traten die Frellstedter dann die Heimreise an.