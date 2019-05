Der Kampf gegen die Strabs geht in Helmstedt weiter

. Die Frage, ob Straßenausbaubeiträge erhoben werden, liegt derzeit in der Hand der niedersächsischen Kommunen. Und das sollte auch so bleiben. So äußerte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Jörn Domeier zu den Bestrebungen der Velpker Initiativgruppe die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs)...