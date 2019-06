Am Dienstag verletzte sich ein Bauarbeiter auf einem Supermarktdach am Magdeburger Berg in Helmstedt. Die Feuerwehr wurde gegen 13.17 Uhr zu dem medizinischen Notfall zum Supermarkt gerufen und retteten den verletzten Mann mit Hilfe einer Drehleiter vom Dach. Am Boden wurde er den Rettungsdiensten übergeben und behandelt.

Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Helmstedt.red