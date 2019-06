Verkaufsstand und Müllcontainer brennen in Helmstedt

Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr Helmstedt in der Nacht zum Mittwoch ausgerückt. Zunächst, so berichtet Feuerwehrsprecher Alexander Weis, stand um 1.42 Uhr ein Verkaufshäuschen an einem Feld an der B1 in Flammen. Die Wehrleute hatte den Brand am Ortsausgang Helmstedt in Richtung Süpplingen schnell unter Kontrolle.

Feuerwehr hat Flammen schnell im Griff

Nahezu zeitgleich stand unweit der ersten Einsatzstelle ein Müllcontainer in Brand. Auch hier waren die Flammen laut Feuerwehr schnell gelöscht. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz vorbei. Die Ermittlungen übernimmt nun die Polizei. feu

Auch ein Müllcontainer fiel den Flammen zum Opfer.. Foto: Feuerwehr Helmstedt