Betrunkener Fahrer gefährdet auf B1 bei Helmstedt andere

Am Ende fuhr der Mann mit seinem BMW in einen Streifenwagen.

Mit sage und schreibe 3,31 Promille hinterm Steuer hat die Polizei am Dienstag gegen 22.15 Uhr einen 29 Jahre alten Polen gestoppt. Der Mann war aufmerksamen Zeugen aufgefallen, als er mit seinem BMW in Schlangenlinien und ohne eingeschaltetes Abblendlicht auf der Bundesstraße 1 von Süpplingen in Richtung Helmstedt unterwegs war. Dabei geriet der 29-Jährige mit seiner Fahrweise so stark in den Gegenverkehr, dass Fahrer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weiterhin behinderte der 29-Jährige einen Notarzt- und einen Rettungswagen, die mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Helmstedt unterwegs waren und mehrfach abbremsen mussten, da sie den BMW wegen dessen übermäßiger Fahrbahnnutzung nicht überholen konnten.

Die Zeugen befanden sich hinter dem BMW und hatten die Warnblinkanlage eingeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Mittlerweile hatten sie auch über Notruf die Polizei alarmiert, die den BMW kurze Zeit später kurz vor der Kreuzung B1/B244 antrafen. Zwei Funkstreifenwagen setzten sich hinter den BMW und schalteten neben dem Blaulicht auch das Anhaltezeichen „Stopp Polizei“ ein. Doch anstatt zu halten, beschleunigte der 29-Jährige, raste die Kreuzung B1/B244 und rauschte über die Straße Braunschweiger Tor, den Kreuzungsbereich Triftweg, Glockbergstraße, Henkestraße und anschließend verbotswidrig in die Straße Braunschweiger Tor davon. Von dort ging es weiter in Richtung Braunschweiger Straße, wo es der Besatzung eines Funkstreifenwagens gelang, sich kurz vor der Leuckartstraße vor den BMW zu setzen und diesen auszubremsen. Dabei fuhr der 29-Jährige in den vor ihm haltenden Streifenwagen und beschädigt diesen.

Nun griffen die Polizeibeamten zu, zogen den Zündschlüssel ab und nahmen den 29-Jährigen fest. Er leistete keinen Widerstand. Ein Atemalkoholtest zeigte 3,31 Promille. Dem Mann wurde im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner hat er den BMW ohne Zustimmung des rechtmäßigen Besitzers benutzt. Somit wird sich der 29-Jährige neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs verantworten müssen.