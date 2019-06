Sanierungspläne für Helmstedter Bahnhof müssen warten

Die Träume der Stadt Helmstedt, aus ihrem im Jahr 2015 ersteigerten Bahnhof eine Mobilitäts- und Tourismuszentrale zu machen, drohen daran zu scheitern, dass am Ende Geld für die Sanierung fehlt. Bis zum Jahr 2021 wird sich an dem baulichen Zustand des Gebäudes wohl nichts ändern. Diese ernüchternde Zwischenbilanz zog Erster Stadtrat Henning Konrad Otto am Mittwoch im Ausschuss für Tourismus und Kultur. Das geschätzte...