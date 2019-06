Landkreis Helmstedt übernimmt Verwertung von Bioabfall

Der Landkreis Helmstedt übernimmt die Bioabfallverwertung zeitlich befristet in Eigenregie und das Projekt „Praxisklasse“ an der Schöninger Eichendorff-Hauptschule wird fortgeführt – entsprechende Beschlüsse fasste der Kreistag auf seiner Sitzung am Mittwoch. Derzeit ist die Firma Terrakomp noch für die Verwertung des im Landkreis anfallenden Bioabfalls zuständig. Die Helmstedter Revier GmbH als Terrakomp-Eigentümerin hat aber kein...