Betrunkener Autofahrer mit 1,29 Promille in Helmstedt unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Helmstedt unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, fiel der Fahrer in einem roter Saab einer Streifenbesatzung auf, weil er extrem langsam durch die Wilhelmstraße in Richtung Leuckartstraße fuhr und dabei immer wieder auf die Bremse trat.

Die Beamten beschlossen den Saab zu stoppen und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Hinter dem Steuer saß ein 47 Jahre alter Fahrer aus Berlin. Gleich zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann extrem gerötete Bindehäute fest. Zudem roch der 47-Jährige stark nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,29 Promille. Daraufhin musste der 47-Jährigen im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.