Wirtschaftsausschuss Helmstedt einig bei Handelskonzept

Als ein neues Einzelhandelskonzept für Helmstedt im März auf den Weg gebracht werden sollte, waren Missmut und Kritik an der Vorlage noch zu stark ausgeprägt, als dass sie die Ratsgremien hätte passieren können. Drei Monate herrscht weitgehend Konsens. Im Wirtschaftsausschuss am Donnerstag wurde der Entwurf einstimmig genehmigt. Eine extra gebildete Arbeitsgruppe, an der auch externe Berater mitwirkten, hat einige Änderungen so...