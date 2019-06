Helmstedts SPD-Fraktion fordert Bericht zur Schulentwicklung

Die Entwicklung der Schülerzahlen an Helmstedts Grundschulen soll der Rat mittels eines Monitorings ständig im Blick haben. Das sieht ein Antrag der SPD-Fraktion vor, den sie in die nächste öffentliche Ratssitzung am 27. Juni einbringen will. Ein Bericht zur Schulentwicklung soll – beginnend im Herbst 2020 – dann im zweijährlichen Rhythmus vorliegen. Fraktionsgeschäftsführer Torsten Koch sieht die Stadt als Schulträgerin in der...