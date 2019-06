Von wegen Waldbrand – Defekte Heizung im Helmstedter Freibad

Um 15.27 Uhr wurden die Feuerwehren Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt und Grasleben am Dienstag zu einem – wie es zunächst hieß – Brand im Helmstedter Lappwald alarmiert. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich Bad Helmstedt. Vor Ort stellte sich bei der Erkundung heraus, dass nichts brannte, aber ein Defekt an der Pelletheizung des Freibades vorlag. Die anrückenden Kräfte sammelten sich zur Bereitstellung am Schützenplatz/Maschstadion und konnten, als sich der Rauch verzogen hatte, wieder abrücken. An der Heizungsanlage muss nun kontrolliert werden, was eventuell zu reparieren ist. Im Einsatz waren 13 Fahrzeuge der Feuerwehr.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder