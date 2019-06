Helmstedter Amphibienschützer retten mehr als 1600 Tiere

Die Amphibieninitiative entwickelt sich zum „Filialbetrieb“: So wird nicht nur der altbekannte Sandteich in Süpplingenburg, sondern ebenfalls die Strecke Lutterspring in Königslutter von den Krötenfreunden betreut, teilen diese in einer Pressemitteilung mit.

Probleme habe es an beiden Standorten gegeben. Für Lutterspring habe es zu wenig Zäune zum Einfangen der Tiere gegeben. Der Landkreis habe sie für Ende dieses Jahres zugesagt. Trotzdem seien mit großem Einsatz der Helfer mehr als 700 Amphibien gerettet worden. Außerdem konnten neue Amphibienfreunde gefunden werden.

Am Sandteich in Süpplingenburg seien mehr als 900 Tiere gerettet worden. Das Problem sei hier allerdings ein anderes: Seit Jahren verliere der Teich massiv Wasser. Das wirke sich auf die Umwelt und die Tiere aus. So seien bereits die durchaus seltene Wechselkröte (Bufo viridis) und die ebenfalls seltenere Teichmuschel nicht mehr vorhanden.

Das spezielle Problem hinsichtlich der Amphibien stellt sich wie folgt dar: Die mit ziemlichem Aufwand zum Teich gebrachten Kröten laichten dort ab, obwohl es inzwischen keine Pflanzen mehr gebe, die ihnen Deckung böten. „Die daraus resultierenden Quappen schwimmen instinktiv an den äußersten Rand des Wassers, auch weil es dort ein wenig wärmer ist. Genau dort aber verdunstet das Wasser, so dass hier tausende vertrockneter Quappen zu finden waren“, teilen die Amphibienfreunde mit. In den vergangenen Jahren sei der Bestand der Tiere „ziemlich konstant“ gewesen. Um diesen zu erhalten, müsse es eine bestimmte Anzahl an Nachkommen geben. Diese werde aber nicht erreicht, wenn schon ein hoher Prozentteil der Nachkommen im Wasser nicht überlebe. Fazit: Wenn die diesjährige Generation fortpflanzungsfähig sei, werde der Bestand massiv sinken, da zu wenige Amphibien vorhanden sein würden, die sich überhaupt vermehren könnten. Um das Problem zu lösen, wollen sich verschiedene Interessensgruppen zusammenschließen.