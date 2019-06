Kurzes Gewitter: Keller in Rottorf vollgelaufen.

Ein kurzes Gewitter am frühen Donnerstagabend reichte aus, um ein Keller in Rottorf mit Wasser zu füllen und die K62 bei Querenhorst mit Schlamm zu überziehen, teilt die Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben mit. In Rottorf waren einige Feuerwehrleute damit beschäftigt, das Wasser aus dem Keller zu kriegen.

Sandsäcke auf der K62

Auf der K62 wurde die Feuerwehr aus Querenhorst und Grasleben tätig, um die Straße von Schlamm zu befreien und einen Wall aus über 100 Sandsäcke aufzubauen, um weiteres Nachlaufen von den Feldern auf die Straße zu verhindern. Nach Rund anderthalb Stunden waren die Einsätze beendet.